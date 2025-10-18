Зінченко – в основному складі Ноттінгема на матч з Челсі

Головний тренер Ноттінгем Форест Анге Постекоглу визначився зі стартовим складом на матч АПЛ проти Челсі.

Про це повідомила пресслужба "лісників".

Український універсал команди Олександр Зінченко розпочне матч проти лондонців з перших хвилин – це буде його третій вихід в основі у межах АПЛ. До цього футболіст пропустив два матчі Ноттінгема через травму.

Team news is in! 🗞️ pic.twitter.com/HS1OILqYzj — Nottingham Forest (@NFFC) October 18, 2025

Нагадаємо, матч Ноттінгем Форест – Челсі розпочнеться сьогодні о 14:30 за київським часом. В прямому етері гру транслюватиме онлайн-сервіс Megogo.

