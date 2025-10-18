Українська правда
Володимир Максименко — 18 жовтня 2025, 13:42
Зінченко – в основному складі Ноттінгема на матч з Челсі
Головний тренер Ноттінгем Форест Анге Постекоглу визначився зі стартовим складом на матч АПЛ проти Челсі. 

Про це повідомила пресслужба "лісників".

Український універсал команди Олександр Зінченко розпочне матч проти лондонців з перших хвилин – це буде його третій вихід в основі у межах АПЛ. До цього футболіст пропустив два матчі Ноттінгема через травму.

Нагадаємо, матч Ноттінгем Форест – Челсі розпочнеться сьогодні о 14:30 за київським часом. В прямому етері гру транслюватиме онлайн-сервіс Megogo.

Раніше повідомлялось, що Олександр Зінченко втратив у ціні після оновлення на порталі Transfermarkt.

