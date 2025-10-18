Зінченко – в основному складі Ноттінгема на матч з Челсі
Олександр Зінченко
Nottingham Forest
Головний тренер Ноттінгем Форест Анге Постекоглу визначився зі стартовим складом на матч АПЛ проти Челсі.
Про це повідомила пресслужба "лісників".
Український універсал команди Олександр Зінченко розпочне матч проти лондонців з перших хвилин – це буде його третій вихід в основі у межах АПЛ. До цього футболіст пропустив два матчі Ноттінгема через травму.
Нагадаємо, матч Ноттінгем Форест – Челсі розпочнеться сьогодні о 14:30 за київським часом. В прямому етері гру транслюватиме онлайн-сервіс Megogo.
Раніше повідомлялось, що Олександр Зінченко втратив у ціні після оновлення на порталі Transfermarkt.