Тренер Борнмута Забарного визначився зі своїм майбутнім на тлі інтересу Тоттенгема

Головний тренер Борнмута Андоні Іраола не збирається залишати команду, бажаючи разом із "вишнями" досягти нових висот.

Слова 42-річного іспанця наводить Daily Mail.

Перед матчем 1/4 фіналу Кубку Англії проти Манчестер Сіті наставника команди Іллі Забарного запитали про інтерес до його персони з боку Тоттенгема, який вже шукає потенційну заміну Ангелосу Постекоглу.

Проте баск дав зрозуміти, що його все влаштовує на "Віталіті Стедіум" і він планує й далі очолювати Борнмут.

"Я хочу робити свою роботу якнайкраще. Я не знаю, як далеко ми можемо зайти, де ми фінішуємо. Якщо я не буду робити свою роботу дуже добре, вони (власники Борнмута) знайдуть когось іншого, хто зробить її краще – так відбувається на кожній роботі. Я дійсно щасливий тут. У нас є чудова можливість вперше в історії клубу вийти до півфіналу (Кубку Англії). Для мене особисто і для клубу це було б дивовижним досягненням нових висот. Але ми знаємо, що ми також повинні бути реалістами, що є кращі команди, ніж ми, і що нам доведеться боротися з дуже хорошими суперниками. Тому ми намагатимемося показати найкращий рівень, який у нас є", – сказав Іраола.

Чвертьфінальний поєдинок Кубку Англії між Борнмутом та Манчестер Сіті відбудеться сьогодні, 30 березня. Стартовий свисток матчу прозвучить о 18:30 за київським часом.

Раніше головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола зізнався, що саме Борнмут Іллі Забарного став причиною падіння його команди наприкінці 2024 року.