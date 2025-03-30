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Тренер Борнмута Забарного визначився зі своїм майбутнім на тлі інтересу Тоттенгема

Олексій Погорелов — 30 березня 2025, 13:35
Андоні Іраола
Андоні Іраола
Борнмут

Головний тренер Борнмута Андоні Іраола не збирається залишати команду, бажаючи разом із "вишнями" досягти нових висот.

Слова 42-річного іспанця наводить Daily Mail.

Перед матчем 1/4 фіналу Кубку Англії проти Манчестер Сіті наставника команди Іллі Забарного запитали про інтерес до його персони з боку Тоттенгема, який вже шукає потенційну заміну Ангелосу Постекоглу.

Проте баск дав зрозуміти, що його все влаштовує на "Віталіті Стедіум" і він планує й далі очолювати Борнмут.

"Я хочу робити свою роботу якнайкраще. Я не знаю, як далеко ми можемо зайти, де ми фінішуємо. Якщо я не буду робити свою роботу дуже добре, вони (власники Борнмута) знайдуть когось іншого, хто зробить її краще – так відбувається на кожній роботі.

Я дійсно щасливий тут. У нас є чудова можливість вперше в історії клубу вийти до півфіналу (Кубку Англії). Для мене особисто і для клубу це було б дивовижним досягненням нових висот.

Але ми знаємо, що ми також повинні бути реалістами, що є кращі команди, ніж ми, і що нам доведеться боротися з дуже хорошими суперниками. Тому ми намагатимемося показати найкращий рівень, який у нас є", – сказав Іраола.

Чвертьфінальний поєдинок Кубку Англії між Борнмутом та Манчестер Сіті відбудеться сьогодні, 30 березня. Стартовий свисток матчу прозвучить о 18:30 за київським часом.

Раніше головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола зізнався, що саме Борнмут Іллі Забарного став причиною падіння його команди наприкінці 2024 року.

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Андоні Іраола

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