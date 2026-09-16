Вам слід бути обережними: тренер Аль-Насра посварився з журналістом через критику Роналду

Головний тренер саудівського Аль-Насра Анге Постекоглу посварився із журналістом під час пресконференції через його критику в бік португальського нападника Кріштіану Роналду.

Його слова передає Ge Globo.

Журналіст заявив, що присутність зіркового футболіста у складі команди лише заважає.

Австралійський спеціаліст відповів, що представники преси можуть висловлювати невдоволення роботою тренера, проте критикувати гравців статусу Роналду вони не повинні. Окрім того, він зазначив журналісту, що йому потрібно бути обережним після таких висловлювань.

"Ви не повинні так говорити про людину, яка й досі залишається прикладом для всіх. І вам слід бути обережними, коли ви говорите такі речі про людей, які побудували кар'єру, йдучи на всі жертви, щоб продовжувати грати. Ви можете критикувати мене, без проблем. Все гаразд, але вам слід бути обережними".

Також Постекоглу обурила заява, що Роналду протягом останніх матчів у клубі був не корисним.

"Нічого не зробив? Скільки голів він забив у скількох матчах? Ти, очевидно, не дивишся матчі або не бачиш гру так, як я".

Нагадаємо, що напередодні Аль-Наср із Роналду в складі розгромно поступився в азійській Лізі чемпіонів Аль-Айну (0:4). Португалець провів у поточному сезоні 7 матчів на клубному рівні, у яких відзначився 3 голами.

Нещодавно колишній футболіст Аль-Насра Хусейн Абдулгані також розкритикував Роналду, оскільки вважає, що той негативно впливав на трансферну політику клубу.