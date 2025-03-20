Тоттенгем розглядає повернення Почеттіно на посаду головного тренера

Аргентинський тренер Маурісіо Почеттіно може знову очолити Тоттенгем.

Про це повідомляє Fichajes.

За інформацією джерела, нинішній головний тренер команди Анже Постекоглу все ближче до того, що б залишити свою посаду через незадовільні результати.

Так, розглядається можливість повернення Почеттіно, який нині тренує збірну США.

Після 29 турів Тоттенгем іде 14-м в АПЛ, маючи у своєму активі 34 очки. Раніше Сам Почеттіно заявляв, що хотів би одного разу повернутися в англійський клуб.

Аргентинець очолював Тоттенгем з літа 2014 року до листопада 2019-го. Під його керівництвом "шпори" зіграли 293 матчі, здобули 160 перемог, 60 поєдинків завершили внічию, ще 73 гри програли. З командою він двічі посідав 3 місце, ще 1 разу фінішував другим.