Тоттенгем розглядає повернення Почеттіно на посаду головного тренера
Маурусіо Почеттіно
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Аргентинський тренер Маурісіо Почеттіно може знову очолити Тоттенгем.
Про це повідомляє Fichajes.
За інформацією джерела, нинішній головний тренер команди Анже Постекоглу все ближче до того, що б залишити свою посаду через незадовільні результати.
Так, розглядається можливість повернення Почеттіно, який нині тренує збірну США.
Після 29 турів Тоттенгем іде 14-м в АПЛ, маючи у своєму активі 34 очки. Раніше Сам Почеттіно заявляв, що хотів би одного разу повернутися в англійський клуб.
Аргентинець очолював Тоттенгем з літа 2014 року до листопада 2019-го. Під його керівництвом "шпори" зіграли 293 матчі, здобули 160 перемог, 60 поєдинків завершили внічию, ще 73 гри програли. З командою він двічі посідав 3 місце, ще 1 разу фінішував другим.