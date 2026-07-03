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Колишній тренер збірної Австралії очолив Аль-Наср

Володимир Слюсарь — 3 липня 2026, 22:02
Колишній тренер збірної Австралії очолив Аль-Наср
Анже Постекоглу
FC Nottingam Forest

Колишній головний тренер збірної Австралії та лондонського Тоттенгема Анге Постекоглу очолив саудівський Аль-Наср.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Фахівець підписав контракт на два сезони, замінивши на посаді португальського тренера Жорже Жезуша.

Наставник працюватиме зі складом діючих чемпіонів Саудівської Аравії, куди входять Кріштіану Роналду, Жоау Фелікс, Садіо Мане та Кінгслі Коман.

Постекоглу має 30-річний досвід тренерської кар'єри, протягом якої очолював збірну Австралії, японський Йокогама Ф. Марінос, шотландський Селтік та англійський Тоттенгем Готспур, з яким виграв Лігу Європи у сезоні-2024/25.

Нагадаємо, що Ноттінгем Форест оголосив про відставку Анге Постекоглу через сорок днів після його призначення через незадовільні результати.

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Аль-Наср Анге Постекоглу

Аль-Наср

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