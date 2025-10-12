Ноттінгем визначився із потенційною заміною Постекоглу
Шон Дайч
Everton F.C.
Ноттінгем Форест, у складі якого грає Олександр Зінченко, визначився із потенційною заміною Анге Постекоглу.
Про це повідомляє The Telegraph.
Так, головним кандидатом на посаду головного тренера "лісників" став Шон Дайч. Останнім клубом 54-річного фахівця був Евертон, а до цього він тренував Бернлі та Вотфорд.
Наразі Форест посідають 17 місце в турнірній таблиці АПЛ з 5 очками в активі. Постекоглу очолив команду лише на початку вересня, замінивши Нуну Ешпіріту Санту.
Раніше повідомлялось, що Ноттінгем розглядає можливість призначення головного тренера Фулгема.