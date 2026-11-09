Лідер Динамо пропустив відкрите тренування збірної України

Форвард київського Динамо Матвій Пономаренко не був присутній на відкритому тренуванні збірної України, яка розпочала підготовку до заключних матчів групового етапу Ліги націй-2026/27.

Про це повідомляє ВЗБІРНА.

В цьому заході взяли участь інші гравці "біло-синіх" і Шахтаря, які напередодні зустрічались у "Класичному". Вони зіграли внічию з рахунком 0:0.

20-річного нападника тоді замінили у другому таймі. Він залишав поле накульгуючи.

Зазначимо, що в нинішньому сезоні Матвій провів 18 поєдинків на клубному рівні. У них він забив сім голів і віддав одну результативну передачу.

14 листопада "синьо-жовті" зіграють із Північною Ірландією в Белфасті, а через три дні протистоятимуть Грузії в Кошице. Обидві зустрічі розпочнуться о 21:45 за київським часом.

Нагадаємо, що після чотирьох турів Україна посідає третє місце в турнірній таблиці групи B2, маючи в активі чотири залікові бали. Лідером є британська збірна, якій підопічні Андреа Мальдери в першому колі поступились із рахунком 0:3.