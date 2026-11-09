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Лідер Динамо пропустив відкрите тренування збірної України

Денис Іваненко — 9 листопада 2026, 14:17
Лідер Динамо пропустив відкрите тренування збірної України
Матвій Пономаренко
УАФ

Форвард київського Динамо Матвій Пономаренко не був присутній на відкритому тренуванні збірної України, яка розпочала підготовку до заключних матчів групового етапу Ліги націй-2026/27.

Про це повідомляє ВЗБІРНА.

В цьому заході взяли участь інші гравці "біло-синіх" і Шахтаря, які напередодні зустрічались у "Класичному". Вони зіграли внічию з рахунком 0:0.

20-річного нападника тоді замінили у другому таймі. Він залишав поле накульгуючи.

Зазначимо, що в нинішньому сезоні Матвій провів 18 поєдинків на клубному рівні. У них він забив сім голів і віддав одну результативну передачу.

14 листопада "синьо-жовті" зіграють із Північною Ірландією в Белфасті, а через три дні протистоятимуть Грузії в Кошице. Обидві зустрічі розпочнуться о 21:45 за київським часом.

Нагадаємо, що після чотирьох турів Україна посідає третє місце в турнірній таблиці групи B2, маючи в активі чотири залікові бали. Лідером є британська збірна, якій підопічні Андреа Мальдери в першому колі поступились із рахунком 0:3.

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