У нас хороша команда, яка зараз перебуває у процесі перебудови: Пономаренко – про збірну України

Форвард збірної України та київського Динамо Матвій Пономаренко розповів, що команда намагається грати у свій футбол, але в останні тижні робити це було важко.

Його слова передає UA-Football.

"У першому таймі нам багато чого вдавалося, але, на жаль, ми не змогли реалізувати свої моменти. У нас хороша команда, яка зараз перебуває в процесі перебудови – новий тренер, нові вимоги та нові ролі для кожного. Ми намагаємося грати у свій футбол і здобувати результат, але в останні тижні це давалося важко. Проте ми прогресуємо і будемо працювати далі. Попереду ще дві гри, і ми працюватимемо тільки на перемогу, щоб радувати наших уболівальників", – сказав 20-річний футболіст.

Динамівцю складно пояснити низьку результативність "синьо-жовтих" у 4-х турах Ліги націй-2026/27, у яких Україна забила лише два голи. За словами Пономаренка, команді не вистачає реалізації чи везіння, тому потрібно просто більше працювати над цим на тренуваннях.

Нагадаємо, що нападник Динамо вийшов у стартовому складі "синьо-жовтих" у другій зустрічі проти Угорщини, відігравши 60 хвилин. Замість нього вийшов Роман Яремчук, який став автором єдиного голу української збірної у поєдинку, який закінчився перемогою угорців 2:1.

Завдяки перемозі вони випередили українців у квартеті. Тепер команда Мальдери посідає 3-тє місце (4 бали), тоді як в активі Угорщини, яка йде другою, 7 очок. Лідером групи є Північна Ірландія (8 пунктів), Грузія з 2 балами посідає останнє четверте місце.

У листопаді 2026-го Україна зіграє на виїзді проти Північної Ірландії (14 листопада) та 17 листопада прийме Грузію. Початок обох зустрічей – о 21:45 (за київським часом).

Раніше відомий наставник Мирон Маркевич оцінив виступи збірної Андреа Мальдери у поточному розіграші ЛН.