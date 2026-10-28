Туран назвав гравців УПЛ, які можуть претендувати на Золотий м'яч у майбутньому

Головний тренер донецького Шахтаря Арда Туран назвав трьох гравців УПЛ, які у майбутньому можуть опинитися серед претендентів на Золотий м'яч.

Його цитує Tribuna.

"У майбутньому? Серед українців це може бути Пономаренко. Тому що він володіє чудовою якістю. Також, можливо, Аліссон одного дня. Ще, можливо, Ізаке. Але щодо мого фаворита цього року. Це був Ламін Ямал. Тим не менш, я, звісно, поважаю Гаррі Кейна. 61 забитий гол за рік – чудова робота... Можливо, одного дня ми побачимо Пономаренка. Ви ж у це вірите?" – заявив наставник "гірників".

Нагадаємо, що в історії Золотого м'яча вигравали нагороду троє українських футболістів: Олег Блохін (1975), Ігор Бєланов (1986) та Андрій Шевченко (2004).

У 2026-му році тріумфатором ЗМ став нападник Баварії Гаррі Кейн, який випередив Кіліана Мбаппе та Ламіна Ямала. Форвард мадридського Реала та вінгер Барселони посіли друге та третє місця відповідно. У France Football вже розкрили відрив переможця від нападника "вершкових".

Зі сцени Кейн проголосив затяжну промову, у якій встиг подякувати не лише рідним та нинішнім одноклубникам по Баварії, а навіть пригадав Тоттенгем, який відіграв одну із головних ролей у його кар'єрі.

Окрім ЗМ-2026, Гаррі отримав ще трофей Герда Мюллера, який вручають найкращому бомбардиру року. Він здобув свій перший Золотий м'яч. Провідний гравець Баварії став першим із 2001 року (тоді здобував Майкл Овен) англійським футболістом, який виграв найпрестижнішу індивідуальну нагороду.

Раніше про перемогу Кейна висловилися Тьєррі Анрі та Томас Тухель.