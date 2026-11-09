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Лідер Динамо залишив збірну України через травму: Мальдера довикликав Довбика

Олександр Булава — 9 листопада 2026, 18:35
Лідер Динамо залишив збірну України через травму: Мальдера довикликав Довбика
Матвій Пономаренко
ФК Динамо Київ

Нападник київського Динамо Матвій Пономаренко залишив розташування збірної України через ушкодження. Замість нього до національної команди приєднається форвард Болоньї Артем Довбик.

Про це повідомляє УАФ.

У понеділок, 9 листопада, Пономаренко не взяв участі у відкритому тренуванні збірної України, яка розпочала підготовку до заключних матчів групового етапу Ліги націй-2026/27.

Як пояснив головний тренер національної команди Андреа Мальдера, нападник мав пройти МРТ, щоб лікарі могли оцінити його стан після ушкодження, отриманого в матчі чемпіонату України проти Шахтаря.

Таким чином, тренерський штаб збірної вирішив довикликати Артема Довбика, який замінить динамівця.

З урахуванням цієї заміни в розпорядженні Мальдери перебуватимуть п'ять нападників: Ігор Краснопір, Данило Сікан, Роман Яремчук, Владислав Ванат та Артем Довбик.

Зазначимо, що в нинішньому сезоні Матвій провів 18 поєдинків на клубному рівні. У них він забив сім голів і віддав одну результативну передачу.

14 листопада "синьо-жовті" зіграють із Північною Ірландією в Белфасті, а через три дні протистоятимуть Грузії в Кошице. Обидві зустрічі розпочнуться о 21:45 за київським часом.

Нагадаємо, що після чотирьох турів Україна посідає третє місце в турнірній таблиці групи B2, маючи в активі чотири залікові бали. Лідером є британська збірна, якій підопічні Андреа Мальдери в першому колі поступились із рахунком 0:3.

Збірна України з футболу Артем Довбик Матвій Пономаренко

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