Лідер Динамо залишив збірну України через травму: Мальдера довикликав Довбика

Нападник київського Динамо Матвій Пономаренко залишив розташування збірної України через ушкодження. Замість нього до національної команди приєднається форвард Болоньї Артем Довбик.

Про це повідомляє УАФ.

У понеділок, 9 листопада, Пономаренко не взяв участі у відкритому тренуванні збірної України, яка розпочала підготовку до заключних матчів групового етапу Ліги націй-2026/27.

Як пояснив головний тренер національної команди Андреа Мальдера, нападник мав пройти МРТ, щоб лікарі могли оцінити його стан після ушкодження, отриманого в матчі чемпіонату України проти Шахтаря.

Таким чином, тренерський штаб збірної вирішив довикликати Артема Довбика, який замінить динамівця.

З урахуванням цієї заміни в розпорядженні Мальдери перебуватимуть п'ять нападників: Ігор Краснопір, Данило Сікан, Роман Яремчук, Владислав Ванат та Артем Довбик.

Зазначимо, що в нинішньому сезоні Матвій провів 18 поєдинків на клубному рівні. У них він забив сім голів і віддав одну результативну передачу.

14 листопада "синьо-жовті" зіграють із Північною Ірландією в Белфасті, а через три дні протистоятимуть Грузії в Кошице. Обидві зустрічі розпочнуться о 21:45 за київським часом.

Нагадаємо, що після чотирьох турів Україна посідає третє місце в турнірній таблиці групи B2, маючи в активі чотири залікові бали. Лідером є британська збірна, якій підопічні Андреа Мальдери в першому колі поступились із рахунком 0:3.