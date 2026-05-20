Ми були в одному таймі від успіху: головний тренер Чернігова – про втрачену можливість вийти в єврокубки

Головний тренер ФК Чернігів Валерій Чорний поділився думками про матч проти київського Динамо, майбутні плани клубу та про втрату можливості вийти в єврокубки.

Про це він розповів журналістам після матчу.

Чорний зазначив, що команді в другому таймі не вистачило фізичних характеристик.

"У нас зараз дуже щільний графік, і все ж таки ми команда Першої ліги, а Динамо – це гранд українського футболу. Ну і, звичайно, був певний психологічний тиск після того, як ми пропустили гол.

Після першого тайму був справжній емоційний підйом, попри фізичне виснаження. Ми казали перед матчем, що ми лише за один крок від мрії. Хлопці намагалися зробити все можливе, щоб подарувати емоції нашим вболівальникам. Так, ми програли, але, як на мене, ми гідно представили наше місто".