Ми були в одному таймі від успіху: головний тренер Чернігова – про втрачену можливість вийти в єврокубки
Головний тренер ФК Чернігів Валерій Чорний поділився думками про матч проти київського Динамо, майбутні плани клубу та про втрату можливості вийти в єврокубки.
Про це він розповів журналістам після матчу.
Чорний зазначив, що команді в другому таймі не вистачило фізичних характеристик.
"У нас зараз дуже щільний графік, і все ж таки ми команда Першої ліги, а Динамо – це гранд українського футболу. Ну і, звичайно, був певний психологічний тиск після того, як ми пропустили гол.
Після першого тайму був справжній емоційний підйом, попри фізичне виснаження. Ми казали перед матчем, що ми лише за один крок від мрії. Хлопці намагалися зробити все можливе, щоб подарувати емоції нашим вболівальникам. Так, ми програли, але, як на мене, ми гідно представили наше місто".
Також він розповів про плани Чернігова на фінальні тури Першої ліги.
"По-перше, ми маємо дограти чемпіонат. У нас попереду чотири гри – загалом виходить п'ять матчів за 11 днів. Не думаю, що хтось раніше потрапляв у таку ситуацію, але це наша футбольна доля, і ми маємо це пройти. А щодо завдань на наступний сезон – ми чекаємо на рішення керівництва".
Чорний прокоментував і втрачений шанс вийти в єврокубки.
"Будь-який спортсмен завжди прагне досягти найвищих позицій – це була реальна мрія. Ми були в одному таймі від успіху, але Динамо сьогодні виявилося сильнішим. Проте я сподіваюся, що в майбутньому в нас ще будуть такі можливості. Якщо ми продовжимо так працювати і матимемо підтримку керівництва, то на наш колектив чекає велике майбутнє".
Нагадаємо, що Динамо після перемоги над Черніговом у фіналі Кубку України сезону-2025/26 зрівнялося з Шахтарем, який у поточній кампанії став чемпіоном УПЛ.