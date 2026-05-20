Я думаю, що ми трималися в паритеті: Татаренко оцінив гру Чернігова проти Динамо

Воротар ФК Чернігів Максим Татаренко поділився емоціями після поразки київському Динамо. Він визнав, що гра була непростою, але атмосфера та все інше було дуже чудовим.

Про це футболіст розповів журналістам після матчу.

"Дуже важка гра – емоцій взагалі не залишилось. Я не знаю, як можна передати емоції. Думаю, їх треба прожити на повному ході. Передати я вам точно не зможу зараз. І так класно, все. Арена класна. Другий клас грав проти гранду".

Також він оцінив гру Чернігова, який виступає в Першій лізі, проти команди української Прем'єр-ліги.

"Та ну... важко, дуже важко. Але я думаю, що ми трималися в паритеті. У нас завжди так: перші тайми бувають непростими, але сьогодні ми не "посипалися". Ми добре грали. Так, перший тайм був важким, і ми припускалися помилок, намагаючись діяти активніше, але загалом – це була справжня казка", – підсумував Татаренко.

Нагадаємо, що Динамо після перемоги над Черніговом у фіналі Кубку України сезону-2025/26 зрівнялося з Шахтарем, який у поточній кампанії став чемпіоном УПЛ.