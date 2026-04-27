Зірковий нападник Галатасарая потрапив до сфери інтересів гранда АПЛ

Нападник Галатасарая Віктор Осімхен потрапив у сферу інтересів Арсенала.

Про це повідомляє Diario AS.

За інформацією джерела, у трансфері 27-річного гравця особисто зацікавлений спортивний директор лондонців Андреа Берте, який стежив за нігерійцем у крайньому поєдинку "левів" проти Фенербахче (3:0), у якому Осімхен відзначився голом.

У поточному сезоні-2025/26 Осімхен, контракт якого влітку 2025-го викупив Галатасарай в італійського Наполі, взяв участь у 29 іграх (20 голів та 7 асистів).

У кінці березня форвард переніс операцію у зв'язку з травмою, яку він отримав в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Ліверпуля.