Зірковий нападник Галатасарая потрапив до сфери інтересів гранда АПЛ
Нападник Галатасарая Віктор Осімхен потрапив у сферу інтересів Арсенала.
Про це повідомляє Diario AS.
За інформацією джерела, у трансфері 27-річного гравця особисто зацікавлений спортивний директор лондонців Андреа Берте, який стежив за нігерійцем у крайньому поєдинку "левів" проти Фенербахче (3:0), у якому Осімхен відзначився голом.
У поточному сезоні-2025/26 Осімхен, контракт якого влітку 2025-го викупив Галатасарай в італійського Наполі, взяв участь у 29 іграх (20 голів та 7 асистів).
У кінці березня форвард переніс операцію у зв'язку з травмою, яку він отримав в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Ліверпуля.