Галатасарай здобув 26-й чемпіонський титул у Туреччині

Олександр Булава — 9 травня 2026, 22:51
Стамбульський Галатасарай здобув перемогу над Антальяспор та став чемпіоном Туреччини з футболу.

Зустріч 33 туру Суперліги завершилася з рахунком 4:2. Дублем відзначився нападник Віктор Осімхен, ще по голу в активі Леміна та Айхана. Галатасарай набрав 77 очок та став недоступним для переслідувачів за тур до завершення першості.

Галатасарай учетверте поспіль здобув чемпіонський титул. Для клубу це вже 26-та перемога в національній першості — рекордний показник в історії ліги. У найближчого переслідувача Фенербахче – 19 титулів.

Напередодні Зубков відзначився голом у центральному матчі 33 туру турецької Суперліги.

