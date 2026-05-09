Галатасарай здобув 26-й чемпіонський титул у Туреччині

Стамбульський Галатасарай здобув перемогу над Антальяспор та став чемпіоном Туреччини з футболу.

Зустріч 33 туру Суперліги завершилася з рахунком 4:2. Дублем відзначився нападник Віктор Осімхен, ще по голу в активі Леміна та Айхана. Галатасарай набрав 77 очок та став недоступним для переслідувачів за тур до завершення першості.

Галатасарай учетверте поспіль здобув чемпіонський титул. Для клубу це вже 26-та перемога в національній першості — рекордний показник в історії ліги. У найближчого переслідувача Фенербахче – 19 титулів.

Напередодні Зубков відзначився голом у центральному матчі 33 туру турецької Суперліги.