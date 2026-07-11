Форвард Динамо погодив особисті умови контракту з турецьким грандом – ЗМІ

Нападник Динамо Матвій Пономаренко може стати гравцем Галатасарая.

Про це повідомив турецький журналіст та інсайдер Алтун Терім.

За його даними, Пономаренко нібито вже погодив умови особистого контракту, а питання зарплати повністю врегульоване. Переговори між клубами тривають.

Зазначається, що спочатку Динамо вимагало за гравця 30 млн євро та категорично відмовлялося розглядати варіант оренди. Втім, завдяки наполегливості самого футболіста, його агента та зусиллям Галатасарая переговори просунулися.

Наразі сторони обговорюють угоду, яку буде включати оренда з обов'язковим викупом, а загальна сума трансферу може скласти приблизно 25 мільйонів євро.

У сезоні-2025/26 Пономаренко відзначився 16 голами у 23-х матчах на клубному рівні. Матвій став найкращим бомбардиром УПЛ, випередивши Пилипа Будківського із луганської Зорі та Андрія Сторчоуса з Кудрівки.

У середині червня 2026-го повідомлялося, що Динамо відмовило дортмундській Боруссії, яка зацікавилася 20-річним форвардом збірної України. Пономаренко має чинний контракт зі столичним грандом до кінця 2028-го.