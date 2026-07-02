Пономаренко опинився на радарі португальського гранда – ЗМІ

Центральний нападник київського Динамо Матвій Пономаренко перебуває у сфері інтересів португальського Порту.

Про це повідомляє A Bola.

Як зазначається, офіційної пропозиції з боку "Драконів" поки не надходило, проте форвард киян фігурує у списку скаутів.

Однією з перешкод для здійснення трансферу є сума, яку хоче отримати керівництво столичного клубу України за свого вихованця. Якщо все ж цей перехід відбудеться, його вартість може сягати 25 мільйонів євро.

Зауважимо, що у сезоні-2025/26 Пономаренко забив 13 м'ячів у 15 матчах, а також відзначився 2 голами в Кубку України, 1 голом у єврокубках, 1 голом за національну збірну України, 8 голами в Національній лізі U-19 та 1 голом на ЧС-2025 (U-20), ставши найкращим молодим футболістом сезону УПЛ.

Він також став найкращим бомбардиром, випередивши Пилипа Будківського (Зоря) та Андрія Сторчоуса (Кудрівка).

Напередодні повідомлялося, що Динамо відмовило дортмундській Боруссії у трансфері Пономаренка.

Додамо, що Порту завершив кампанію-2025/26 у статусі чемпіона Португалії, вигравши внутрішній чемпіонат з 88 очками.