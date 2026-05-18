Ротань оцінив терміни відновлення Гуцуляка

Головний тренер Полісся Руслан Ротань розповів про стан вінгера Олексія Гуцуляка та назвав терміни його відновлення.

Про це фахівець розповів у коментарі УПЛ-ТБ.

Гравець не потрапив у заявку команди на матч із Зорею (0:0).

"Немає шансів, щоб Гуцуляк зіграв у заключному матчі УПЛ. Він травмований. Це питання, мабуть, п'ять тижнів", – заявив Ротань.

У поточному сезоні 28-річний вінгер зіграв 31 матч за Полісся, записавши на свій особовий рахунок дев'ять голів та шість асистів.

Нагадаємо, Гуцуляк отримав виклик до збірної України на тренувальний збір та товариські матчі проти Польщі (31 травня) й Данії (7 червня).