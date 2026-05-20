Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Стали відомі всі учасники єврокубків від України

Олександр Булава — 20 травня 2026, 20:54
Стали відомі всі учасники єврокубків від України
Динамо

Після фіналу Кубку України, в якому київське Динамо обіграло Чернігів (3:1), визначились всі учасники від України в єврокубках на сезон-2026/27

Донецький Шахтар представлятиме Україну в Лізі чемпіонів (основний раунд), як чемпіон Української Прем'єр-ліги.

Динамо, як переможець Кубку України, кваліфікувалось до Ліги Європи, де розпочне турнір з першого раунду відбору.

ЛНЗ і Полісся розпочнуть з другого раунду кваліфікацію у Лізі конференцій.

Раніше повідомлялось, що Динамо після перемоги над Черніговом у фіналі Кубку України сезону-2025/26 здобуло свій 40-й внутрішній трофей за часи незалежності країни та зрівнялося з Шахтарем, який у поточній кампанії став чемпіоном УПЛ.

Динамо Київ ЛНЗ Черкаси Шахтар Донецьк Полісся Житомир

Шахтар Донецьк

Динамо після перемоги у фіналі Кубку України зрівнялося з Шахтарем за кількістю внутрішніх трофеїв
Шахтар лідирує у боротьбі за вінгера Кривбаса: гравцем також цікавляться клуби з Греції та Чехії – ЗМІ
Трубін оцінив професіоналізм Де Дзербі: Він відкрив мені очі на інший підхід до гри у футбол
Шахтар продовжив контракт із бразильським захисником Марлоном Сантосом
Шахтар та ЛНЗ на двох сплатять більше мільйона гривень штрафу за порушення в матчах УПЛ

Останні новини