Стали відомі всі учасники єврокубків від України

Після фіналу Кубку України, в якому київське Динамо обіграло Чернігів (3:1), визначились всі учасники від України в єврокубках на сезон-2026/27

Донецький Шахтар представлятиме Україну в Лізі чемпіонів (основний раунд), як чемпіон Української Прем'єр-ліги.

Динамо, як переможець Кубку України, кваліфікувалось до Ліги Європи, де розпочне турнір з першого раунду відбору.

ЛНЗ і Полісся розпочнуть з другого раунду кваліфікацію у Лізі конференцій.

Раніше повідомлялось, що Динамо після перемоги над Черніговом у фіналі Кубку України сезону-2025/26 здобуло свій 40-й внутрішній трофей за часи незалежності країни та зрівнялося з Шахтарем, який у поточній кампанії став чемпіоном УПЛ.