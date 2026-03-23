Полісся зацікавилось атакувальним гравцем Динамо – ЗМІ

Лівий вінгер київського Динамо Владислав Кабаєв може покинути столицю України, змінивши клубну прописку.

Про це повідомляє Футбол 24.

30-річним атакувальним футболістом цікавиться житомирське Полісся. "Вовки" хочуть скористатись закінченням контракту гравця, який спливає після завершення поточного сезону-2025/26.

Головний тренер киян Ігор Костюк робить ставку на Богдана Редушка та Назара Волошина, а також збирається підтягнути в основу молодих динамівців – Івана Андрейка та Кирила Пашка.

Зазначається, що столичний клуб може запропонувати Кабаєву угоду терміном на один рік, але зі зменшенням зарплати, тоді як у Поліссі готові покласти на стіл 2-річний контракт, особливо якщо відбудеться трансфер Олексія Гуцуляка.

Портал Transfermarkt оцінює вартість Владислава у 3 мільйони євро.

Нагадаємо, що Кабаєв виступає за "біло-синіх" з літа 2022-го. Відтоді провів за киян 125 ігор (11 голів та 14 асистів). Також пограв за одеський Чорноморець та луганську Зорю. За його спиною 3 матчі за збірну України (без результативних дій).

У цьому сезоні-2025/26 взяв участь у 24-х поєдинках, у яких відзначився 2 м'ячами та 3 гольовими передачами.

Додамо, що Полісся та Динамо йдуть пліч-о-пліч у турнірній таблиці УПЛ. У команди Руслана Ротаня 42 набрані бали, а у киян – 41 пункт. Команди посідають 3-тю та 4-ту сходинки відповідно.

