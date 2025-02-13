УПЛ назвала клуб, гравці якого отримали найбільшу кількість карток за першу частину сезону

Житомирське Полісся стало лідером першої частини сезону Української Прем'єр-ліги 2024/25 як за жовтими, так і за червоними картками.

Про це повідомила пресслужба ліги.

Так, за першу частину сезону гравців "вовків" сумарно отримали 45 жовтих та 3 червоні картки, що є найвищим показником серед усіх учасників чемпіонату України.

Раніше стало відомо, що вінгер Олександрії Хуан Безерра став лідером за кількістю зароблених на собі фолів. Також ліга назвала найкращого голкіпера за кількістю проведених "сухих" матчів у першій частині чемпіонату.

Водночас чинний чемпіон УПЛ Шахтар є лідером серед клубів за кількістю нереалізованих пенальті за всю історію чемпіонату.

Нагадаємо, вже відома дата та час догравання матчу 5-го туру Української Прем'єр-ліги між Кривбасом та Шахтарем, який минулого року не вдалося провести через тривалу повітряну тривогу.