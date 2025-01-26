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УПЛ назвала гравця, проти якого найчастіше порушували правила в першій частині сезону

Олексій Мурзак — 26 січня 2025, 13:20
УПЛ назвала гравця, проти якого найчастіше порушували правила в першій частині сезону

Вінгер Олександрії Хуан Безерра став лідером за кількістю зароблених на собі фолів.

Як порахувала пресслужба Української Прем'єр-ліги, суперники 36 разів порушували проти нього правила.

Недалеко від нього розташувалися Ігор Мединський з Оболоні та Мухаррем Яшарі (ЛНЗ), які по 34 рази заробляли на собі фоли.

Найбільше фолів в першій частині УПЛ сезону 2024/25 на собі заробили

  • Хуан Безерра (Олександрія) – 36
  • Ігор Мединський (Оболонь) – 34
  • Мухаррем Яшарі (ЛНЗ) – 34
  • Артем Челядін (Ворскла) – 28
  • Олексій Хобленко (Чорноморець) – 28

Нагадаємо, Безерру було визнано найкращим легіонером першої частини сезону УПЛ.

Ворскла Оболонь Олександрія Чемпіонат України, УПЛ Олексій Хобленко Чорноморець Хуан Альвіна Безерра

Хуан Альвіна Безерра

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