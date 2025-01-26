УПЛ назвала гравця, проти якого найчастіше порушували правила в першій частині сезону
Вінгер Олександрії Хуан Безерра став лідером за кількістю зароблених на собі фолів.
Як порахувала пресслужба Української Прем'єр-ліги, суперники 36 разів порушували проти нього правила.
Недалеко від нього розташувалися Ігор Мединський з Оболоні та Мухаррем Яшарі (ЛНЗ), які по 34 рази заробляли на собі фоли.
Найбільше фолів в першій частині УПЛ сезону 2024/25 на собі заробили
- Хуан Безерра (Олександрія) – 36
- Ігор Мединський (Оболонь) – 34
- Мухаррем Яшарі (ЛНЗ) – 34
- Артем Челядін (Ворскла) – 28
- Олексій Хобленко (Чорноморець) – 28
Нагадаємо, Безерру було визнано найкращим легіонером першої частини сезону УПЛ.