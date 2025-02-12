УПЛ назвала клуб з найбільшою кількістю нереалізованих пенальті за всю історію чемпіонату

Чинний чемпіон Української Прем'єр-ліги Шахтар є лідером серед клубів за кількістю нереалізованих пенальті за всю історію чемпіонату.

Про це повідомила пресслужба УПЛ.

Щодо поточному сезону, то у першій його частині було призначено 43 пенальті, з яких реалізували 30.

Невдало 13 ударів виконали гравці 11-ти клубів, а найчастіше – представники Інгульця та Карпат (по 2 рази). Воротарі 11 разів ставали переможцями в дуелях і по разу м’яч влучав у стійку та пролітав повз рамку воріт.

В ході поточного сезону гравці Ворскли збільшили кількість незабитих 11-метрових ударів за всю історію своїх виступів в УПЛ до 34-х (в матчі з Інгульцем Олександр Скляр не зумів переграти Олексія Паламарчука) і за цим показником полтавці розділяють 3-4 місця в рейтингу клубів з найбільшою кількістю невдач при пробитті пенальті.

Водночас пенальтисти Кривбаса вже 23 рази невдало пробивали з позначки і зрівнялися за цим рейтингом з Чорноморцем, який перебував на 10-му місці.

Загалом лідерами історичного рейтингу з 48-ми клубів є Шахтар (57 невдалих пенальті) та Динамо (48).

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