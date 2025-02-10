УПЛ назвала найкращого голкіпера за кількістю проведених "сухих" матчів у першій частині чемпіонату

Голкіпер Олександрії Георгій Єрмаков став лідером за кількістю проведених "сухих" матчів у першій частині чемпіонату України.

Про це повідомила пресслужба Української Прем'єр-ліги.

Воротар Олександрії в першій частині УПЛ відстояв на "нуль" 9 матчів.

Топ-5 воротарів першої частини УПЛ сезону 2024/25 за найбільшою кількістю "сухих" матчів

Георгій Єрмаков (Олександрія) – 9 матчів (1530 хв), 17 ігор Дмитро Ледвій (Рух) – 8 матчів (1530 хв), 17 ігор Олександр Кемкін (Карпати) – 8 матчів (1440 хв), 16 ігор Іван Пахолюк (Колос) – 7 матчів (1260 хв), 14 ігор Георгій Бущан (Динамо) – 7 матчів (1440 хв), 16 ігор

Раніше УПЛ підрахувала, що вінгер Олександрії Хуан Безерра став лідером за кількістю зароблених на собі фолів. Нагадаємо, його також було визнано найкращим легіонером першої частини сезону.