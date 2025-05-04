Зоря зіграла внічию з ЛНЗ у 27 турі УПЛ

У неділю, 4 травня, відбувся матч 27 туру УПЛ між ЛНЗ і Зорею. Поєдинок завершився внічию 1:1. Обидва голи були забиті в другому таймі гравцями Зорі: спершу Роман Вантух відправив м’яч у свої ворота, а згодом Пилип Будківський зрівняв рахунок.

Зазначимо, що матч розпочався із запізненням через повітряну тривогу в Черкасах.

Чемпіонат України – УПЛ

27 тур, 4 травня

ЛНЗ – Зоря – 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 – 47 Вантух (автогол), 1:1 – 61 Будківський

ЛНЗ: Кучеренко, Драмбаєв, Дайко, Саліху (Каплієнко, 46), Муравський, Танковський (Кушніренко, 86), Тіль, Яшарі (Макуана, 65), Топалов (Наумець, 60), Момо (Авагімян, 46), Пасіч.

Зоря: Сапутін, Вантух, Джордан, Башич, Тронтель, Кораблін (Антюх, 60), Попара, Мічин (Маткевич, 88), Яцик, Будківський, Слесар (Білоцерковець, 69).

Для ЛНЗ ця нічия стала третьою поспіль в УПЛ. Команда набрала 28 очок і наразі посідає 12 місце у турнірній таблиці, випереджаючи зону перехідних матчів на 3 бали. У Зорі 36 очок і сьоме місце.

Вчора Динамо розгромило Інгулець 3:0, зробивши ще один крок до чемпіонства.