Олександрія завдяки голам Калюжного та Цари здобула вольову перемогу над Поліссям

У неділю, 4 травня, відбувся центральний і заключний матч 27 туру Української Прем'єр-ліги, в якому Олександрія на виїзді перемогла Полісся.

Зустріч завершилася з рахунком 2:1.

Гості відкрили рахунок на 32-й хвилині зусиллями Калюжного, однак до перерви господарі зрівняли його завдяки голу Батісти у компенсований час.

Другий тайм для житомирського клубу розпочався невдало, адже другу жовту картку отримав Майсурадзе, залишивши команду в меншості. Підопічні Ротаня доволі довго не могли пробити захист команди Імада Ашура у більшості, але все ж за 12 хвилин Теді Цара вдруге за поєдинок вивів гостей вперед, встановивши у підсумку остаточний рахунок.

Олександрія була за крок до того, аби значно погіршити свої шанси поборотися за чемпіонство з Динамо, однак інтрига у боротьбі збереглася. Наразі у команди 63 очки, а відстань від лідера складає 4 пункти. Полісся із 43 балами залишилося 4-м, але у спину вже дихають Карпати, які мають таку ж кількість очок.

Чемпіонат України – УПЛ

27 тур, 4 травня

Полісся – Олександрія 1:2 (1:1)

Голи: 0:1 – 32 Калюжний, 1:1 – 45+1 Батіста, 1:2 – 78 Цара

Полісся: Кудрик – Матіч(Андрієвський, 82), Чоботенко, Сарапій – Назаренко (Йосефі, 82), Бабенко, Крушинський, Майсурадзе – Гуцуляк – Брістрич (Михайліченко, 54), Батіста (Гонсалвеш, 70)

Олександрія: Єрмаков – Мартинюк (Копина, 88), Шабанов, Кампуш, Кравченко – Калюжний – Цара, Мішньов (Ковалець, 62), Шепелєв (Смирний, 81), Козак (Беляєв, 81) – Філіппов (Булеца, 82)

Попередження: 35 – Майсурадзе, 57 – Мартинюк, 90+2 – Шабанов, 90+4 – Андрієвський

Вилучення: 52 – Майсурадзе (друга жовта картка)

Нагадаємо, раніше відбулося ще два матчі туру, в яких Колос зіграв унічию з Ворсклою, а Зоря розійшлася миром з ЛНЗ.