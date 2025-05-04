Колос та Ворскла продовжили боротьбу за виживання нульовою нічиєю

Сьогодні, 4 травня, в Ковалівці в межах 27 туру Української Прем'єр-ліги відбувся матч, у якому місцевий Колос приймав Ворсклу.

Обидві команди ведуть боротьбу за виживання, а тому перемога в цій зустрічі значно покращила б становище однієї зі сторін.

Проте на футбольному полі в Ковалівці зійшлися два колективи, які не змогли відправити м'яч до сітки воріт суперника.

Варто зазначити, що команда Юрія Максимова, яка перебуває в зоні перехідних матчів, виглядала краще, створивши більше моментів. Але це їй ніяк не допомогло – фінальний свисток зафіксував нульову нічию, яка нікому не піде на користь.

Чемпіонат України з футболу – УПЛ

27 тур, 4 травня

Колос – Ворскла 0:0

Колос: Пахолюк – Козік, Бурда, Краснічі, Цуріков – Демченко (80 Теллес), Гагнідзе, Ррапай (61 Оріховський) – Третяков (61 Алефіренко), Болівар (28 Ковталюк (61 Сидоров)), Велетень.

Ворскла: Ісенко – Крупський, Хрипчук, Бацула, Челядін (74 Пасіч) – Кане, Скляр, Пердута, М'якушко – Ієде (69 Малиш), Ндукве (84 Авдилі).

Турнірна таблиця УПЛ

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Нагадаємо, що сьогодні, 4 травня, вже відбувся один матч 27 туру УПЛ, в якому зійшлися ЛНЗ та Зоря.