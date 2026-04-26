Я викурив пачку цигарок: Суркіс відреагував на перемогу Динамо над Кривбасом у матчі з 11-ма голами

Олексій Мурзак — 26 квітня 2026, 21:45
Президент Динамо Ігор Суркіс відреагував на перемогу свого клубу над Кривбасом у 34-му турі УПЛ, наголосивши, що киянам недопустимо пропускати стільки голів.

Про це він сказав у коментарі УПЛ ТБ.

"Я викурив пачку цигарок. Потрібно робити висновки. Динамо Київ не може пропускати 5 м'ячів. Цю команду буде лихоманити, тому що грає 4-5 молодих гравців – наші вихованці. Цим хлопцям по 19-20 років, ми зробили ставку на них, тому вони повинні робити висновки. Вболівальники повинні терпіти.

Я довіряю головному тренеру. Він знає цих хлопців, вони з кожним матчем будуть мужніти та робити висновки і грати на більш високому рівні. Цей матч дуже сподобався вболівальникам. 11 м'ячів забито, але ми повинні далі дивитись, з ким грати. Наступна гра – проти Шахтаря, але треба робити висновки. Не може Динамо пропускати 5 м'ячів", – наголосив Суркіс.

Як відомо, цей матч став найрезультативнішим в історії чемпіонатів України. Досі жодного разу в одному поєдинку не було забито 11 м'ячів. Ба більше, він потрапив у топ протистоянь 21 століття за кількістю голів у європейських чемпіонатах. 

