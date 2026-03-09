Ексфорвард Динамо зізнався, чи вважає справедливою перемогу киян над Поліссям

Олег Саленко висловився про центральний матч 19 туру Української Прем'єр-ліги, в якому Полісся зустрічалось із Динамо (1:2).

Його слова цитує META.

На думку фахівця, житомирська команда не заслужила на поразку. Він підкреслив, що в очному протистоянні головним був результат і перемога киян значно покращила їх перспективи.

"На мій погляд, справедливішим результатом була б нічия. Але варто віддати належне киянам, які добре використали помилки суперника. Можна сказати, що реалізація моментів команди Ігоря Костюка в цьому поєдинку була на високому рівні. Для Динамо зараз найважливішим було перемогти, навіть попри непереконливу гру. І цей виграш помітно підвищує шанси біло-синіх у боротьбі за місце на п'єдесталі. Наразі відставання від Полісся становить одне очко, і ще невідомо, як надалі виглядатиме ЛНЗ після непереконливого старту у весняній частині сезону", – сказав Саленко.

Зазначимо, що експерт не підіймав тему суддівства в цій грі, де було декілька суперечливих епізодів. Натомість Руслан Ротань і Олександр Хацкевич після фінального свистка були обурені діями арбітрів.

Після очного протистояння Динамо наблизились до Полісся в турнірній таблиці УПЛ. Відстань між ними наразі складає лише один заліковий бал.

Таблиця УПЛ Standings provided by Sofascore

У наступному турі "біло-сині" зіграють на домашньому полі з Оболонню (13 березня), а "вовки" вдома прийматимуть Кривбас (14 березня).