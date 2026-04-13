Ексзірка Арсенала виграв свій перший трофей у ролі тренера

Відомий у минулому англійський півзахисник Джек Вілшир виграв свій перший трофей у якості головного тренера. У жовтні минулого року 34-річний фахівець очолив Лутон, а в неділю, 12 квітня, привів команду до завоювання Трофею Англійської футбольної ліги.

У фіналі Лутон з рахунком 3:1 обіграв Стокпорт. Трофей Англійської футбольної ліги – турнір, у якому беруть участь клуби Ліги 1 і Ліги 2 (третього та четвертого за силою дивізіонів англійського футболу), а також молодіжні команди клубів із АПЛ і Чемпіоншипу.

Зазначимо, що Лутон – це другий тренерський досвід Вілшира. У 2025 році він входив у тренерський штаб Норвіча та на кілька матчів став виконувачем обов'язків головного тренера команди.

Вілшир відомий своїми виступами за Арсенал у 2008 – 2018 роках. Також захищав кольори Болтона, Борнмута, Вест Гема та данського Орхуса. Відзначився 2 голами в 34 матчах за збірну Англії.