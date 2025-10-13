Колишня зірка Арсенала очолив Лутон

Колишній футболіст лондонського Арсенала та збірної Англії Джек Вілшир очолив Лутон.

Про це повідомила пресслужба "капелюшників".

Строки підписаної угоди наразі не розголошуються. Для Вілшира ця робота стала дебютною в якості головного тренера – раніше він був тимчасовим тренером Норвіча та тренером молодіжної команди Арсенала.

Jack Wilshere is our new manager 🧡 — Luton Town FC (@LutonTown) October 13, 2025

Колишній футболіст є вихованцем лондонського клубу, а з 2018 року встиг ще пограти у Вест Гемі, Борнмуті та Орхусі.

Зазначимо, що після вильоту з АПЛ у сезоні-2023/24 Лутон одразу понизився до Ліги 1 після року в Чемпіоншипі – наразі після 11 турів команда посідає 11 місце, набравши лише шість очок.

