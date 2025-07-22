Чинні чемпіонки, неперевершені іспанки, сенсаційна Італія та стабільна Німеччина: прев’ю півфіналів жіночого Євро

Сьогодні, 22 липня, на жіночому чемпіонаті Європи з футболу відбудеться перший півфінал. У ньому зійдуться збірні Англії та Італії. Іншу путівку до фіналу розіграють Іспанія та Німеччина.

"Чемпіон" вирішив розібратися, з яким настроєм команди підходять до вирішальних матчів, згадати їхній турнірний шлях та оцінити шанси на вихід до вирішального поєдинку.

Англія – Італія. Чинні чемпіонки проти команди на моральному підйомі

Збірна Англії – чинна чемпіонка Європи. Проте 2025 рік виявився для "левиць" непростим. Нічия з Португалією, поразки від Бельгії та Іспанії в Лізі націй – це точно не той рівень, на який розраховують вболівальники. І вже в першому турі ЧЄ проблеми англійок лише підтвердилися – закономірна та болюча поразка від Франції.

Але іноді, щоб побігти швидше – треба впасти. Англійки цей урок засвоїли. У наступних матчах вони влаштували бліцкриг Нідерландам (4:0), а потім – справжній вибух проти Вельсу (6:1). Щоправда, у плейоф знову були проблеми. Програвали Швеції з рахунком 0:2, але тиск, віра і диво-рятівний гол на останніх хвилинах, дозволив уникнути вильоту.

У чвертьфіналі було все, що люблять вболівальники: драма, емоції, неймовірна гра воротарки. Дженніфер Фальк зі шведської збірної відбила три удари з п’яти – фантастика. Але сама ж не реалізувала свою спробу. Знову парирувала удар суперниць. Утім, дві її партнерки не витримали напруги. Англія – в півфіналі.

jennifer falk 🇸🇪

sweden vs england (2-2 ft, 2-3 pens)

quarter final - penalty shootout pic.twitter.com/PMYyr8EpnA — katy🏆🏆 (@walti13lia) July 20, 2025

Попри всі труднощі, бити на сполох не варто. За ключовими статистичними показниками англійки – другі на турнірі. Лідерки колективу Лорен Джеймс, Люсі Бронз та Хлоя Келлі додавали з кожним матчем. Воротарка Ханна Гемптон хоч і пропустила 5 м’ячів за 4 гри, демонструє впевненість, надійність і спокій.

Справжнім відкриттям стала 19-річна Мішель Аг’єманг. У матчі проти Франції вона вийшла на заміну й оживила гру, а зі Швецією забила рятівний гол. Саме таких історій потребує великий футбол – коли юні зірочки у найважчий момент перевертають все з ніг на голову.

Італія? Цю команду вже сьогодні можна назвати героїнями Євро. В останнє півфінал чемпіонату Європи " Le Azzurre" грали ще в далекому 1997 році. Більшість нинішнього складу тоді ще не народилась. І тепер вони – за крок до фіналу.

На груповому етапі – нічого надприродного: мінімальна перемога над Бельгією (1:0), нічия з Португалією (1:1) і поразка від Іспанії (1:3). У тій грі чинні чемпіонки світу повністю переграли італійок – 68% володіння м’ячем, 21–13 за ударами, 806 проти 262 за кількістю передач.

У чвертьфіналі Італії протистояла Норвегія з Адею Хегерберг та Каролін Грем Гансен. Але скандинавки знову виявились заручницями власних зірок – інші ще не можуть грати стабільно на високому рівні. Італійки ж зіграли дисципліновано, терпляче і з вірою в себе. Перемогли заслужено.

Лідерка і обличчя цієї команди – 35-річна Крістіана Джиреллі. Вона вже 10 разів ставала чемпіонкою Італії у трьох різних клубах, а зараз веде свою країну до історичного фіналу. Три голи на турнірі, постійна присутність у ключових епізодах – саме на таких ветеранах тримається колектив.

35y 84d - Cristiana Girelli has become the oldest ever player to score more than once for a European nation in a single match at a major tournament (World Cup/EURO). Number. #WEURO2025 pic.twitter.com/ZxfNArpfCl — OptaJoe (@OptaJoe) July 16, 2025

Цей півфінал – не лише про боротьбу досвіду з молодістю. Він ще й про швидкоплинність часу, переміни. У фіналі Євро-2022 англійки здолали німкень, а от Італія тоді навіть не вийшла з групи. Тепер у них з’явився шанс не лише написати історію, а й надолужити згаяне. Цей матч стане символом підйому жіночого футболу на Апеннінах – незалежно від результату.

З аналітичної точки зору – Англія фаворит. Склад, глибина лавки, статистика, досвід великих матчів – усе на їхній стороні. Але Італія довела, що серце й самовіддача можуть зруйнувати будь-яку логіку.

Прогноз "Чемпіона": впевнена перемога Англії – у два, а то й три м’ячі. Проте нехай нас не здивує, якщо сценарій буде зовсім іншим.

Домінантний стиль проти виваженості, дисципліни та характеру

Другий півфінал жіночого чемпіонату Європи – це справжній футбольний спектакль. Іспанія проти Німеччини. Дві великі футбольні школи, два різних підходи до гри, дві збірні, які можуть виграти все – і водночас програти у вирішальний момент.

Головна проблема Німеччини в тому, що Іспанія, окрім свого фірмового володіння м’ячем і вміння повністю захопити ініціативу, також має всі ті три риси, які традиційно вважаються головними козирями "бундесфрауентім": дисципліна, витривалість і залізний характер.

Зараз жіноча збірна Іспанії перебуває на такому піку, що навіть "золота" чоловіча версія "Фурії Рохи" 2008-2012 років могла б позаздрити. 16 голів у 4 матчах! І це ще при тому, що у ворота Швейцарії не реалізували два пенальті, а на груповому етапі суперниць врятувала перекладина. Це команда, яка грає не лише потужно, а й ефектно.

Alexia Putellas is the first player on record to score 2️⃣ goals and provide 2️⃣ assists in a single Women's Euro game 👏👑 pic.twitter.com/uEFNZ7HWFf — BBC Sport (@BBCSport) July 7, 2025

Керує оркестром Алексія Путельяс – 3 голи та 4 результативні передачі. Вісімнадцятирічна Вікі Лопес стала справжнім проривом турніру, а Айтана Бонматі, Маріона Калдентей та Клаудія Піна щоразу змушують оборону суперника виглядати безпорадною.

Турнір проходить у Швейцарії. І іспанська команда нагадує елітний швейцарський годинник: точно, ритмічно, і (поки що) без збоїв.

Але списувати Німеччину з рахунків – найбільша помилка, яку може зробити суперник. Вони в 11-й раз за останні 12 Євро пробилися до півфіналу. Це вже явно не випадковість. І хоч команда зараз не настільки грізна, як у минулі роки, але досвід і міць нікуди не поділися.

На груповому етапі Німеччина стартувала не яскраво, але і не натужно – перемоги над Польщею (2:0) та Данією (2:1). Але в матчі проти Швеції все розсипалося – 1:4 від скандинавок.

Проти французів довелося відбиватися. Досвідчена воротарка Анн-Катрін Бергер зробила за 120 хвилин 9 сейвів. Зокрема, й найкращий поки що всього турніру.

Воно й не дивно чому так – з 13-ї хвилини вони грали в меншості. Бергер зробила свій внесок у в серії пенальті. Щоправда, тут ще є питання до Амель Мажрі. Її удар став не менш епічним, ніж удар Сімоне Дзадзи в 2016 році.

Le dictateur Algérien Teboune a demandé à

Amel Majri de rater son penalty pic.twitter.com/KmbqjsVG7O — BIBIP (@bibip0000) July 20, 2025

До позитиву можна додати і повернення до складу капітанки Джулії Гвінн – вона вибула через травму ще в першому турі, але тепер знову у заявці. Її лідерство та впевненість на фланзі можуть стати критично важливими в такій рівній парі.

Іспанія виглядає фаворитом. Вона сильніша за всіма ключовими метриками: краща атака, вища динаміка, креативніша гра. Але Німеччина – це не про естетику, а про ефективність. Команда, яка витискає максимум із мінімуму. І якщо доведеться доводити справу до додаткового часу або серії пенальті – саме німкені можуть мати психологічну перевагу.

Прогноз "Чемпіона": напружений матч, з можливим переломом у другому таймі. Клас, зіграність і глибина складу Іспанії мають дати результат – мінімальна перемога Путельяс і компанії.

Розклад матчів жіночого ЧЄ-2025

Півфінали

22 липня. 22:00. Англія – Італія

23 липня. 22:00 Іспанія – Німеччина

Фінал

27 липня. 22:00. Переможець півфіналу №1 – Переможець півфіналу №2

Де дивитися

Матчі жіночого Євро в Україні транслюються на телеканалі "Суспільне Спорт", а також на платформі MEGOGO.