Біловар – про критику Динамо: Облають та підуть бухими спати

Захисник Динамо Київ Крістіан Біловар не стримував себе в описі тих вболівальників, що критикують команду.

Футболіст поспілкувався з Денисом Бойком.

"Хлопці-ультрас завжди нас підтримують, скандують динамівські гасла. У нас зараз невдалі результати і жодного разу на свою адресу чи адресу тренерського штабу ми не почули поганого слова.

А ці фанати... Я б сказав підпивасні. Прийшли на стадіон, випили два пива, після гри написали два коментарі: облаяли людину та пішли бухими спати", – розповів Біловар.

Зазначимо, що в УПЛ Динамо вже чотири матчі поспіль зіграло внічию – проти Металіста 1925, Карпат, Олександрії та Оболоні.

Також кияни стартували в основному етапі Ліги конференцій, де кияни без шансів програли Крістал Пелес.

Раніше Біловар заявив, що скандальний новачок команди Бленуце перерахував місячну зарплату на ЗСУ.