Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Біловар – про критику Динамо: Облають та підуть бухими спати

Володимир Максименко — 15 жовтня 2025, 11:53
Біловар – про критику Динамо: Облають та підуть бухими спати
Крістіан Біловар
Динамо Київ

Захисник Динамо Київ Крістіан Біловар не стримував себе в описі тих вболівальників, що критикують команду.

Футболіст поспілкувався з Денисом Бойком.

"Хлопці-ультрас завжди нас підтримують, скандують динамівські гасла. У нас зараз невдалі результати і жодного разу на свою адресу чи адресу тренерського штабу ми не почули поганого слова.
А ці фанати... Я б сказав підпивасні. Прийшли на стадіон, випили два пива, після гри написали два коментарі: облаяли людину та пішли бухими спати", – розповів Біловар.

Зазначимо, що в УПЛ Динамо вже чотири матчі поспіль зіграло внічию – проти Металіста 1925, Карпат, Олександрії та Оболоні.

Також кияни стартували в основному етапі Ліги конференцій, де кияни без шансів програли Крістал Пелес

Раніше Біловар заявив, що скандальний новачок команди Бленуце перерахував місячну зарплату на ЗСУ.

Динамо Київ Чемпіонат України, УПЛ Крістіан Біловар

Крістіан Біловар

Біловар: Бленуце самостійно перевів усю свою зарплату на ЗСУ, його ніхто не змушував цього робити
Біловар – серед лідерів Ліги конференцій за кількістю відборів м'яча
Біловар – про підготовку до матчу-відповіді з Пафосом: Усе побачите на Кіпрі
Завжди приємно зіграти "на нуль", – Біловар оцінив перемогу Динамо над Хамрун Спартанс
Дідусь та онук на місці: донька Суркіса опублікувала миле родинне фото із кубком УПЛ

Останні новини