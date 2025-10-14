Біловар: Бленуце самостійно перевів усю свою зарплату на ЗСУ, його ніхто не змушував цього робити

Центрбек Динамо Крістіан Біловар розповів про те, як скандальний новачок "біло-синіх" Владіслав Бленуце вирішив продемонструвати свою проукраїнську позицію.

Про це 24-річний українець розповів в інтерв'ю ексголкіперу киян Денису Бойку.

За словами Біловара, Бленуце самостійно, без вимоги з боку керівництва Динамо, задонатив усю свою першу зарплату в Києві на ЗСУ.

"Так. Я до нього після цього підійшов, питаю: "Тобі сказали чи ти сам вирішив так зробити?" Він каже: "Я сам вирішив так зробити, але мене люди трохи неправильно зрозуміли, тому що я постив ці відео не тому, що я підтримую Росію, а тому, що там саме в цих відео". Я їх просто не дивився, а коли він мені це сказав, я тоді це зрозумів.

В цих відео були якісь, як він сказав, висловлювання про ЛГБТ-ком’юніті, і він з його дружиною проти цього ЛГБТ-ком’юніті. Їм попалися оці відео, де, я не буду називати ім’я людини, і він висловлювався проти цього ЛГБТ. У нас в країні теж є люди, які висловлюються проти ЛГБТ-ком’юніті.

Так, я ні в якому разі не виправдовую його. Якщо ти їдеш у таку країну, як мінімум ти маєш повидаляти ці всі відео на*уй зі своїх соцмереж, і щоб їх і близько там не було. Але так, він сам прийняв таке рішення і відправив усю свою першу заробітну плату до лав ЗСУ", – сказав Біловар.