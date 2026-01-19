Стопами Ломаченка та Усика: зірки Динамо привітали фанатів із Хрещенням за старим календарем
Гравці київського Динамо долучилися до святкування Хрещення Господнього за старим календарем, повторивши пости Василя Ломаченка та Олександра Усика.
Захисник Крістіан Біловар опублікував у соцмережах спільне фото з-за кордону, на якому він разом із Денисом Поповим та Кирилом Осипенком купається в морі з нагоди свята.
Водночас варто зазначити, що за новим церковним календарем в Україні Хрещення відзначають 6 січня, а не 19-го.
Додаткову увагу викликав і той факт, що пост був підписаний російською мовою, що одразу спричинило жваве обговорення серед уболівальників у коментарях.
Зазначимо, що у цей самий день Василь Ломаченко також привітав підписників зі святом Хрещення Господнього, пірнувши у крижану воду.
Натомість Олександр Усик, колишній абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі, занурився в море в Таїланді, показавши це у своїх соцмережах.