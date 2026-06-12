Наставник збірної Чехії став абсолютним рекордсменом чемпіонатів світу
Мірослав Коубек
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Головний тренер збірної Чехії Мірослав Коубек переписав історію міжнародного футболу.
Він став найстаршим тренером, який дебютував на чемпіонатах світу. Свій перший поєдинок на Мундіалі він провів у віці 74 років і 284 днів.
У ньому чеська національна команда грала з Південною Кореєю. Підопічні Коубека поступились із рахунком 1:2.
Досвідчений фахівець побив рекорд головного тренера збірної ПАР Уго Броса. Він дебютував на декілька годин раніше в матчі проти Мексики (0:2) у віці 74 років і 62 днів.
До цього рекорд належав Отто Рехагелю зі збірною Греції (71 рік та 307 днів). Він утримував його з чемпіонату світу-2010.