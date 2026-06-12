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Наставник збірної Чехії став абсолютним рекордсменом чемпіонатів світу

Денис Іваненко — 12 червня 2026, 09:36
Наставник збірної Чехії став абсолютним рекордсменом чемпіонатів світу
Мірослав Коубек
Getty Images

Головний тренер збірної Чехії Мірослав Коубек переписав історію міжнародного футболу.

Він став найстаршим тренером, який дебютував на чемпіонатах світу. Свій перший поєдинок на Мундіалі він провів у віці 74 років і 284 днів.

У ньому чеська національна команда грала з Південною Кореєю. Підопічні Коубека поступились із рахунком 1:2.

Досвідчений фахівець побив рекорд головного тренера збірної ПАР Уго Броса. Він дебютував на декілька годин раніше в матчі проти Мексики (0:2) у віці 74 років і 62 днів.

До цього рекорд належав Отто Рехагелю зі збірною Греції (71 рік та 307 днів). Він утримував його з чемпіонату світу-2010.

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