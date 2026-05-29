Захисник Динамо назвав найкращих нападників із УПЛ

Захисник київського Динамо Тарас Михавко розповів про найкращих нападників із Української Прем'єр-ліги.

Про них він висловився в інтерв'ю Ютуб-каналу "ТРЕНДЕЦЬ".

20-річний футболіст оборони першою чергою виділив форварда та капітана луганської Зорі Пилипа Будківського. Він виокремив бомбардира донецького Шахтаря Лассіну Траоре та колишнього одноклубника Владислава Ваната.

За його словами, ексдинамівець володіє високою швидкістю та мобільністю.

Також Михавко пригадав найкращого бомбардира УПЛ-2025/26 Матвія Пономаренка.

"Будківський – він дуже хороший нападник для мене. Він не якийсь мегашвидкий, але в нього вибір позицій дуже хороший. Він дуже добре грає головою. Дійсно, він один з тих, з ким було і є найважче грати в УПЛ.

Також дуже хороший нападник Лассіна Траоре. Він також не є швидким, але ставить дуже здорово корпус і грає здорово на м'ячі. Думаю, він також входить у трійку. І третій. Я не грав проти Ваната, але він дуже швидкий, різкий, він дуже мобільний і хороший нападник. Ну і Пономаренко, звичайно, також мені подобається", – сказав захисник киян.