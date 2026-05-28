Безсмертний приєднався до тренерського штабу Костюка у Динамо

Український тренер Анатолій Безсмертний увійшов до тренерського штабу Ігора Костюка у київському Динамо.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Деталі угоди з 57-річним фахівцем не розголошуються.

Безсмертний є вихованцем Динамо. Під час ігрової кар'єри він виступав за "біло-синіх" у період з 1992 по 1994 рік. На його рахунку 47 матчів.

Після завершення футбольної кар'єри у 2007 році Безсмертний працював тренером Полтави, Полісся, Львова та Суми. Починаючи з літа 2023 року, він став головним тренером Вікторії з Сум. Під його керівництвом команда зіграла 94 матчі, у яких здобула 39 перемог, 24 рази зіграла внічию та 31 раз програла.

У сезоні-2025/26 Вікторія йде на 8-й сходинці турнірної таблиці у Першій лізі.

