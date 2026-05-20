Один з претендентів на повернення в УПЛ отримав другий трансферний бан від ФІФА

Олексій Мурзак — 20 травня 2026, 19:21
Чорноморець отримав другий трансферний бан від ФІФА.

Відповідне рішення з'явилося на сайті організації.

Причини та термін покарання не вказані, але є примітка – до скасування.

Перший свій бан одеський клуб отримав 6 квітня. За його умовами "морякам" заборонено реєструвати гравців протягом трьох наступних трансферних вікон.

За два тури до завершення чемпіонату Першої ліги Чорноморець посідає друге місце в турнірній таблиці, маючи 59 очок і вже як мінімум гарантував собі участь у перехідних матчах за вихід до УПЛ наступного сезону.

Напередодні азербайджанський Нефтчі, який тренує український тренер Юрій Вернидуб, також отримав трансферний бан від ФІФА.

