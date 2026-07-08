Бущан підписав повноцінний контракт з Поліссям

Український воротар Георгій Бущан залишиться у складі житомирського Полісся.

Про це повідомила пресслужба "вовків".

Новий контракт із досвідченим голкіпером розрахований на два роки. У минулому сезоні Полісся орендувало Бущана у саудівського Аль-Шабаба. 32-річний воротар своїм професійним ставленням до справи переконав клуб у продовженні співпраці.

Нагадаємо, що Георгій Бущан є вихованцем київського Динамо, у складі якого провів 16 років кар'єри. За столичний клуб він зіграв 201 матч, у 80 з яких залишив свої ворота недоторканими. Разом із Динамо голкіпер ставав чемпіоном України, двічі вигравав Кубок країни та тричі – Суперкубок України.

Також Бущан виступав за всі вікові збірні України – від U-16 до національної команди. У складі головної збірної країни воротар провів 18 матчів і був учасником чемпіонатів Європи 2020 та 2024 років.

Раніше повідомлялося, що Бущан припинив співпрацю із саудівським Аль-Шабабом. Сторони домовилися про розірвання контракту.