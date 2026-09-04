Бондаренко буде включений лише до заявки азійської ЛЧ, поки Аль-Ахлі шукає можливість позбутися його – журналіст

Український півзахисник саудівського Аль-Ахлі Артем Бондаренко буде включений лише до заявки азійської Ліги чемпіонів, поки клуб шукає можливість попрощатися з гравцем.

Про це повідомляє журналіст Саша Тавольєрі.

"Логово левів" вже офіційно звільнило свого спортивного директора Руї Педру внаслідок масового невдоволення з боку вболівальників команди через його кадрову політику, яка охоплювала й трансфер вихованця Шахтаря.

Зазначалося, що за керівництва колишнього спортдира українцю була призначена зарплата вдвічі більша, ніж він сам просив – 2,5 мільйона євро замість 1,3 мільйона євро.

Й за даними Тавольєрі, у Бондаренка напевно вже не буде майбутнього в цьому саудівському клубі. Аль-Ахлі активно шукає гравця, який замінить українця в ланці півзахисту.

Нагадаємо, що Бондаренко перейшов на правах оренди з донецького Шахтаря до "Логова левів" наприкінці серпня. За цей час він встиг провести за команду лише один матч. Це був поєдинок проти новозеландського Окленда у першому раунді Міжконтинентального кубка (1:0 – перемога Аль Ахлі).