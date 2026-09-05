Потенціал у нього великий: Сілва – про бразильського новачка Динамо

Колишній захисник київського Динамо Данило Сілва висловився про оренду правого вінгера Інтернасьйонал Густаво Прадо, до якого він також "доклав руку".

Його слова передає сайт киян.

Бразилець відзначив сильні сторони новачка "біло-синіх" серед яких сила та швидкість. Сілва сподівається, що його земляк зможе стати хорошим підсиленням для столичного клубу та створюватиме конкуренцію у команді.

"Потенціал у нього великий, тож своєю наполегливою працею у тренувальному процесі, сподіваюся, йому вдасться завоювати місце у стартовому складі та приносити користь Динамо в офіційних матчах", – сказав Данило.

Він пригадав свої виступи за киян та зізнався, що багато розповідав Прадо про київський колектив.

"Справді, сім років виступів у Динамо – це були найкращі моменти в моїй кар'єрі. Я люблю це місто, я люблю цей клуб. Я багато розповідав Густаво про Динамо, який це великий клуб, і тепер усе залежить від нього та від його самовіддачі. Також хотів би відзначити українців, який це сильний народ, тож Густаво справді щасливий, що відтепер буде грати для уболівальників Динамо", – додав Сілва.

Оренда Густаво розрахована до кінця поточного сезону-2026/27, але у домовленості є опція можливого викупу гравця на повноцінній основі.

Прадо є вихованцем Ферровіарії та Інтернасьйонала, який виступає в елітному дивізіоні Бразилії. Саме у складі Колорадос він провів більшу частину своєї кар'єри, відігравши за цю команду 71 матч та записавши до свого активу 4 голи та 1 асист.

Додамо, що за його спиною також 11 ігор (1 забитий м'яч та 1 результативна передача) за національну збірну Бразилії U-20. Окрім того, Прадо у складі "селесао" став чемпіоном Південної Америки на молодіжному рівні у 2025 році.

Нагадаємо, що напередодні кияни оформили трансфер 21-річного івуарійського вінгера Кеассе Ба.