Дубль Ндіаги подарував ЛНЗ перемогу над Зорею у 12 турі УПЛ

Черкаський ЛНЗ здобув перемогу над луганською Зорею у межах 12-го туру Української Прем'єр-ліги.

Зустріч завершилася із рахунком 2:1.

Відкрив лік забитим голам Ндіага, реалізувавши пенальті на 7-й хвилині. Сенегальський нападник сам заробив можливість відзначитися з 11-метрової позначки. Легіонера ЛНЗ збив у своєму карному майданчику голкіпер луганців Сапутін після того, як той перехопив невдалу передачу від Дришлюка.

Зрештою перший тайм завершився за мінімальної переваги команди Віталія Пономаренка.

На початку другої 45-хвилинки загальний малюнок гри мало чим змінився. Ндіага оформив дубль, скориставшись передачею від Кузика та влучно пробивши у межах карного майданчика у нижній кут воріт Сапутіна.

Згодом підопічні Віктора Скрипника відквитали один м'яч. Башич відзначився з гострого кута. На 87-й хвилині Горбач змарнував можливість врятувати свою команду, не влучивши у порожні ворота.

Далі між командами почався обмін небезпечними моментами, проте у підсумку колективи таки не змінили фінальний результат поєдинку.

Чемпіонат України – УПЛ

12 тур, 8 листопада

Зоря – ЛНЗ Черкаси – 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 7 Ндіага Яде (пен.), 0:2 – 50 Ндіага Яде, 1:2 – 64 Башич

Попередження: Сапутін 7, Бойко 44, Горбач 62, Попара 67, (гравець невідомий) 88 – Девід 85, Таллес Бренер 87, (гравець невідомий) 87

Зоря: Сапутін – Кушніренко, Джордан, Пердута, Мачелюк (Кравець 77) – Будківський – Єлавич (Юрченко 80), Бойко (Башич 58), Дришлюк (Попара 58), Бах (Нестеренко 46) – Горбач

ЛНЗ Черкаси: Ледьій – Роман, Саліху, Муравський, Драмбаєв – Дідик (Твердохліб 53) – Кузик, Рябов, Якубу (Таллес Бренер 83), Пасіч (Девід 78) – Яде

Таким чином, ЛНЗ завдав луганському колективу 120-ї домашньої поразки в чемпіонаті України.

Зауважимо, що ЛНЗ за підсумками цього поєдинку розташувався на шостій позиції в турнірній таблиці. Водночас Зоря перебуває на сьомій сходинці.

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Нагадаємо, що напередодні Буковина та Колос зіграли у бойову нічию.