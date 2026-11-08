Драма на останніх хвилинах: Буковина та Колос зіграли у бойову нічию в 12 турі УПЛ

Чернівецька Буковина та ковалівський Колос розписали мирову у межах 12-го туру Української Прем'єр-ліги.

Зустріч завершилася за рахунку 1:1.

Гра розпочалася досить активно з боку обох команд. Перші небезпечні моменти почали траплятися вже після 20-ї хвилини. Каневцев вимушений відбивати удар від Кане.

Утім, рахунок вдалося відкрити вже на 39-й хвилині. Ковалівці пішли у контратаку "4 в 4", з якою оборонці Буковини не змогли впоратися. У підсумку добив м'яч у сітку воріт Ндукве.

Зрештою підопічні Руслана Костишина пішли на перерву за мінімальною перевагою. Чернівецькому колективу вдалося врятуватися від поразки на 50-й хвилині.

Гравці Сергія Шищенка після низки передач пройшли оборону гостей. Завдати результативного удару вдалося Кожушку, який влучно пробив у правий кут воріт.

На 82-й хвилині здавалося, що Тахірі подарував перемогу Колосу, забивши під час розіграшу штрафного головою м'яч у ворота Каневцева, але арбітр скасував цей гол через фоли в атаці.

Під завісу зустрічі Кравчук змарнував один із найкращих моментів у другому таймі, не влучивши у ворота суперника з близької дистанції. Загалом, попри намагання з боку обох команд, три очки у цьому поєдинку таки нікому не вдалося здобути.

Чемпіонат України – УПЛ

12 тур, 8 листопада

Буковина – Колос – 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 39 Ндукве, 1:1 – 50 Кожушко

Попередження: Дахновський 72 – Станковскі 72, Климчук 85

Буковина: Канєвцев – Стасюк, Безуглий, Карась, Бусько – Вітенчук – Дахновський (Талла 77), Груша (Танковський 68), Задерака (Кравчук 61), Підлепенець (Ільїн 61) – Кожушко (Клепач 77)

Колос: Пахолюк – Цуріков, Бурда, Козік, Рухадзе – Демченко – Кане, Гагнідзе, Станковскі (Ррапай 73), Касалла (Климчук 56) – Ндукве (Тахірі 73)

Зауважимо, що Колос та Буковина ніколи не зустрічалися у своїй історії в межах української першості. Також для Костишина це був 150-й матч.

За підсумками цього поєдинку Буковина піднялася з 12-ї до 10-ї позиції у турнірній таблиці. Водночас Колос залишився на восьмому місці.

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що у попередньому матчі 12-го туру української першості Епіцентр зіграв внічию з Кривбасом.