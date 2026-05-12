Президент Реала публічно посварився з журналістами: емоційно відреагував на чутки про тяжке захворювання

Президент Реала Флорентіно Перес провів термінову та надемоційну пресконференцію після провального сезону мадридського клубу без трофеїв.

Під час виступу Перес визнав, що розчарований результатами команди, однак нагадав про свої досягнення на посаді президента.

"Я розчарований тим, що ми нічого не виграли цього року. Але дозвольте нагадати вам, що у мене сім перемог у Лізі чемпіонів і 66 трофеїв у футболі та баскетболі як президента Реала", – заявив функціонер.

"Nos hemos quedado en blanco esta temporada, pero yo he estado aquí no sé cuántas temporadas y SOLO HE GANADO 7 CHAMPIONS, es poco ya lo sé, y 7 LIGAS, y podría haber ganado 14. PORQUE LAS OTRAS ME LAS HAN ROBADO.



¿Cómo no voy a estar cabreado?".



Однак головною темою вечора стали не спортивні результати, а конфлікт Переса з журналістами та його емоційна реакція на чутки про важку хворобу.

Під час суперечки президент Реала різко відповів представникам медіа, які ставили питання про його майбутнє та публікації в іспанській пресі.

"Ти щодня чіпляєшся до Реала і дискредитуєш нас. Ти пишеш для ABC? Я відписуюся від вас!" – емоційно заявив Перес одному з журналістів.

Згодом Флорентіно окремо висловився і щодо чуток про рак, які останнім часом поширювалися у медіа.

"Я повторюю: у мене немає раку. Один мій друг сказав мені: знаю в Китаї місце для лікування раку. Знаєте, що я йому відповів? Та пішов ти…" – сказав Перес під час гарячої перепалки.

⚠️🇪🇸 Florentino Pérez, sobre los rumores de una enfermedad terminal:



"Dicen que no existo, que estoy enfermo. Algunos HAN DICHO QUE TENGO UN CÁNCER TERMINAL.



Todos los días sigo presidiendo al Real Madrid y MI SALUD ES PERFECTA. No sé por qué ha venido ese rumor.



За інформацією іспанських ЗМІ, пресконференція тривала понад дві години, а уривки з емоційними заявами президента "Реала" миттєво стали вірусними у соцмережах.

Нагадаємо, після 35 турів Ла Ліги Реал посідає другу сходинку, набравши 77 очок. Вирішальний матч за чемпіонство "вершкові" провали, поступившись Барселоні в Класіко.

Раніше легенда Реала публічно розкритикував команду за провальний сезон.