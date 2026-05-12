Президент Реала публічно посварився з журналістами: емоційно відреагував на чутки про тяжке захворювання
Президент Реала Флорентіно Перес провів термінову та надемоційну пресконференцію після провального сезону мадридського клубу без трофеїв.
Під час виступу Перес визнав, що розчарований результатами команди, однак нагадав про свої досягнення на посаді президента.
"Я розчарований тим, що ми нічого не виграли цього року. Але дозвольте нагадати вам, що у мене сім перемог у Лізі чемпіонів і 66 трофеїв у футболі та баскетболі як президента Реала", – заявив функціонер.
Однак головною темою вечора стали не спортивні результати, а конфлікт Переса з журналістами та його емоційна реакція на чутки про важку хворобу.
Під час суперечки президент Реала різко відповів представникам медіа, які ставили питання про його майбутнє та публікації в іспанській пресі.
"Ти щодня чіпляєшся до Реала і дискредитуєш нас. Ти пишеш для ABC? Я відписуюся від вас!" – емоційно заявив Перес одному з журналістів.
Згодом Флорентіно окремо висловився і щодо чуток про рак, які останнім часом поширювалися у медіа.
"Я повторюю: у мене немає раку. Один мій друг сказав мені: знаю в Китаї місце для лікування раку. Знаєте, що я йому відповів? Та пішов ти…" – сказав Перес під час гарячої перепалки.
За інформацією іспанських ЗМІ, пресконференція тривала понад дві години, а уривки з емоційними заявами президента "Реала" миттєво стали вірусними у соцмережах.
Нагадаємо, після 35 турів Ла Ліги Реал посідає другу сходинку, набравши 77 очок. Вирішальний матч за чемпіонство "вершкові" провали, поступившись Барселоні в Класіко.
