На домашньому стадіоні Реала охорона вилучила у вболівальників плакати з критикою Переса

Охорона домашнього стадіону мадридського Реала "Сантьяго Бернабеу" вилучала у вболівальників плакати з критикою чинного президента клубу Флорентіно Переса.

Про це повідомляє Marca.

Це сталося під час матчу 36-го туру Ла Ліги, у якому "вершкові" приймають Реал Ов'єдо. Відвідувачі стадіону одразу після стартового свистка розмістили на трибунах плакати з гаслами: "Флорентіно винен" та "Флорентіно геть!". Служба охорони оперативно прибрала ці плакати, попри незгоду вболівальників, які їх принесли на гру.

Сам Перес присутній на грі. Зазначається, що вболівальники не освистували 79-річного бізнесмена, але атмосфера на трибунах напружена. Перед початком матчу Флорентіно вступив у гострий діалог із глядачем, а на трибунах продають шарфи з написом "Перес – найкращий президент в історії".

Нагадаємо, напередодні президент Реала Флорентіно Перес спростував чутки про свою відставку, проте призначив дострокові вибори глави клубу. Його головним конкурентом на виборах є бізнесмен Енріке Рікельме.