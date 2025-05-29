Гравці Бетіса розбиті, – Пеллегріні висловився про поразку команди в фіналі Ліги конференцій

Головний тренер Бетіса Мануель Пеллегріні прокоментував поразку команди від Челсі у фіналі Ліги конференцій та висловився про моральний стан своїх підопічних.

Слова фахівця наводить пресслужба УЄФА.

"Звісно, що мої гравці зараз морально просто розбиті. На жаль, нам не вдалось зберегти те, що ми напрацювали у першому таймі. Абде доставив Челсі багато проблем, але потім він відвернув гомілкостоп і ми вимушені були його замінити.



У будь-якому випадку, ми повинні пишатись тим, як ми зіграли. Ми не змогли продовжувати у тому ж дусі, що і в першому таймі через травми. Працюватимемо, що виступити ще краще у наступному сезоні", – розповів Пеллегріні.