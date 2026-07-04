Довбик зацікавив два клуби Ла Ліги

Український нападник Роми Артем Довбик імовірно змінить клуб під час літнього трансферного вікна.

Про це повідомляє Corriere dello Sport.

За інформацією джерела, чемпіонат Іспанії є бажаним напрямком для футболіста. Він переконаний, що йому необхідна зміна обстановки, щоб відновити впевненість у власних силах та знову стати ключовою фігурою команди, отримавши стабільне місце в основному складі.

Нападник очікує на вигідні пропозиції клубів Ла Ліги. Зазначається, що Бетіс та Атлетико Мадрид вже звернули увагу на форварда та уважно стежать за розвитком ситуації. Клуюи можуть перейти до конкретних дій найближчими тижнями.

Контракт Довбика з Ромою діє до літа 2029 року, трансферна вартість оцінюється у 15 мільйонів євро (за даними Transfermarkt). У cезоні-25/26 центрфорвард провів у футболці "вовків" 18 матчів, у яких забив 3 голи та віддав 2 асисти.

Раніше повідомлялося, що Рома готова відправити українського центрфорварда Артема Довбика в оренду до Дженоа.