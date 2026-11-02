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Вихованець Реала та екстренер Бетіса потрапив у лікарню з інсультом

Володимир Максименко — 2 листопада 2026, 13:42
Вихованець Реала та екстренер Бетіса потрапив у лікарню з інсультом
Хосе Мель
Лас-Пальмас

Вихованець мадридського Реала та колишній тренер низки іспанських клубів Хосе Мель потрапив до лікарні з інсультом.

Про це повідомили у Todoalicante. 

63-річного фахівця госпіталізували напередодні до однієї з лікарень Севільї, проте інформація про його стан наразі відсутня через повагу до конфіденційності сім'ї Меля.

Мадридський Реал, вихованцем якого іспанець є, вже висловився свою підтримку та побажав Мелю сил у боротьбі за життя.

Хосе Мель Перес розпочинав кар'єру в молодіжній команді Реала у 1983 році, за яку зіграв 71 матч, забивши 15 м'ячів. Згодом у його ігровій кар'єрі були Бетіс, Гранада, Хетафе та Анже.

Протягом тренерської кар'єри Мель встиг попрацювати з Бетісом, Хетафе, Алавесом, Депортіво та Вест Бромвічем. Останнім клубом фахівця був марокканський Іттіхад, який він залишив цього року.

Раніше повідомлялось, що внаслідок інсульту померла 18-річна професійна гольфістка.

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Реал Мадрид

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