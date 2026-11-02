Вихованець Реала та екстренер Бетіса потрапив у лікарню з інсультом

Вихованець мадридського Реала та колишній тренер низки іспанських клубів Хосе Мель потрапив до лікарні з інсультом.

Про це повідомили у Todoalicante.

63-річного фахівця госпіталізували напередодні до однієї з лікарень Севільї, проте інформація про його стан наразі відсутня через повагу до конфіденційності сім'ї Меля.

Мадридський Реал, вихованцем якого іспанець є, вже висловився свою підтримку та побажав Мелю сил у боротьбі за життя.

Desde el Real Madrid C. F., todo nuestro cariño y apoyo para nuestro querido Pepe Mel. Esperamos que supere pronto este difícil momento. Mucho ánimo. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 2, 2026

Хосе Мель Перес розпочинав кар'єру в молодіжній команді Реала у 1983 році, за яку зіграв 71 матч, забивши 15 м'ячів. Згодом у його ігровій кар'єрі були Бетіс, Гранада, Хетафе та Анже.

Протягом тренерської кар'єри Мель встиг попрацювати з Бетісом, Хетафе, Алавесом, Депортіво та Вест Бромвічем. Останнім клубом фахівця був марокканський Іттіхад, який він залишив цього року.

Раніше повідомлялось, що внаслідок інсульту померла 18-річна професійна гольфістка.