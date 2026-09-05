Вони зірвали джекпот: Моурінью – про першу поразку Реала в сезоні

Жозе Моурінью висловився про першу поразку Реала в сезоні-2026/27.

Його слова передає пресслужба "вершкових".

Мадридці в четвертому турі Ла Ліги поступились Бетісу (0:1). Португальський фахівець поділився думками щодо цього результату на післяматчевій пресконференції.

"Гадаю, команда провела чудовий поєдинок. Іноді програєш і не розумієш, чому. Іноді програєш і навіть не знаєш, як це пояснити. Ми дуже сильно домінували. Центральні захисники зіграли чудово, контролювали абсолютно все. Було дуже багато гри в атаці, дуже багато гольових моментів. Навіть якби матч закінчився внічию, ми б пішли засмученими, бо зробили більше, ніж суперник. А тепер уявіть наші відчуття після поразки. У Бетіса було кілька контратак, але це нормально. А в іншому гра належала Реалу. Я ще не бачив даних, не дивився статистику, але можу уявити, які в нас показники. І мова йде не тільки про володіння м'ячем, бо воно часто взагалі нічого не означає. Ми не реалізували три-чотири абсолютно очевидні моменти. Їхній воротар також зробив приголомшливі сейви", – сказав Моурінью.

Фахівець додав, що не має претензій до підопічних. Він вважає, що у цій грі Реалу банально не пощастило:

"Колективно команда зіграла дуже добре. І індивідуально я теж абсолютно ні в чому не можу дорікнути жодному гравцеві з точки зору ставлення до гри. Навпаки. Хлопці віддали все. Ми явно заслуговували на перемогу, але те, що ти її заслуговуєш, очок тобі не дає. Вітаю Бетіс. Вони розраховували на нічию, а в підсумку зірвали джекпот. Щодо нереалізованого пенальті… Як я завжди кажу: коли один із нас йде бити пенальті, ми йдемо туди всі разом. Усі разом".

Зазначимо, що після чотирьох стартових турів Реал має у своєму активі дев'ять очок. Стільки ж набрали, Барселона та Бетіс, але у каталонців є гра в запасі.

Наступний поєдинок мадридці проведуть 8 вересня. Вони в Лізі чемпіонів протистоятимуть міланському Інтеру.