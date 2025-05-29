Нас переїхали, – Іско висловився про поразку Бетіса від Челсі

Півзахисник Бетіса Іско підбив підсумки фіналу Ліги конференцій, в якому його команда програла Челсі з рахунком 1:4.

Думку іспанця наводить ESPN.

"Ми мали чудовий перший тайм, у якому Челсі майже не мав шансів. Ми були дуже близькими, але не знали, як скористатись рахунком на табло – весь сезон нас за це карали.



У другому таймі нас просто переїхали. Це було дуже боляче. На мою думку, ми надто глибоко сіли. Челсі – команда із великим потенціалом та силою. Дуже важка поразка після того, що ми зробили у першому таймі, але футбол не вибачає помилок", – сказав Іско.