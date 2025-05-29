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Нас переїхали, – Іско висловився про поразку Бетіса від Челсі

Володимир Максименко — 29 травня 2025, 07:27
Нас переїхали, – Іско висловився про поразку Бетіса від Челсі
Іско
Getty Images

Півзахисник Бетіса Іско підбив підсумки фіналу Ліги конференцій, в якому його команда програла Челсі з рахунком 1:4.

Думку іспанця наводить ESPN.

"Ми мали чудовий перший тайм, у якому Челсі майже не мав шансів. Ми були дуже близькими, але не знали, як скористатись рахунком на табло – весь сезон нас за це карали.

У другому таймі нас просто переїхали. Це було дуже боляче. На мою думку, ми надто глибоко сіли. Челсі – команда із великим потенціалом та силою. Дуже важка поразка після того, що ми зробили у першому таймі, але футбол не вибачає помилок", – сказав Іско.

Зазначимо, що завдяки цій перемозі "сині" стали першим у світі клубом, який виграв усі три сучасні єврокубки.

Нагадаємо, що хавбек Челсі Коул Палмер був визнаний гравцем матчу у фіналі Ліги конференцій.

Раніше стало відомо, що своїм тріумфом лондонці перервали 24-річну серію домінування іспанців у єврокубкових фіналах.

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