Нас переїхали, – Іско висловився про поразку Бетіса від Челсі
Півзахисник Бетіса Іско підбив підсумки фіналу Ліги конференцій, в якому його команда програла Челсі з рахунком 1:4.
Думку іспанця наводить ESPN.
"Ми мали чудовий перший тайм, у якому Челсі майже не мав шансів. Ми були дуже близькими, але не знали, як скористатись рахунком на табло – весь сезон нас за це карали.
У другому таймі нас просто переїхали. Це було дуже боляче. На мою думку, ми надто глибоко сіли. Челсі – команда із великим потенціалом та силою. Дуже важка поразка після того, що ми зробили у першому таймі, але футбол не вибачає помилок", – сказав Іско.
Зазначимо, що завдяки цій перемозі "сині" стали першим у світі клубом, який виграв усі три сучасні єврокубки.
Нагадаємо, що хавбек Челсі Коул Палмер був визнаний гравцем матчу у фіналі Ліги конференцій.
Раніше стало відомо, що своїм тріумфом лондонці перервали 24-річну серію домінування іспанців у єврокубкових фіналах.